40-летнего кузбассовца будут судить за изнасилование женщины

40-летний житель Прокопьевска предстанет перед судом за изнасилование женщины. По версии следствия, преступление произошло в июне 2017 года.

Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил на аллее женщину, которая шла одна.

«Он подставил к её шее предмет, похожий на нож, после чего отвёл в кусты, где, угрожая убийством, совершил насильственные преступления сексуального характера», – рассказали в пресс-службе областного Следкома.

Во время нападения потерпевшая разговаривала по телефону с подругой. Та услышала крики о помощи и сразу сообщила о случившемся правоохранителям. В итоге сотрудники полиции задержали злоумышленника на месте преступления. Со следствием он сотрудничал, вину признал.