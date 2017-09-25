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40-летнего кузбассовца будут судить за изнасилование женщины

40-летнего кузбассовца будут судить за изнасилование женщины

Сотрудники полиции задержали злоумышленника на месте преступления.

40-летний житель Прокопьевска предстанет перед судом за изнасилование женщины. По версии следствия, преступление произошло в июне 2017 года.

Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил на аллее женщину, которая шла одна.

«Он подставил к её шее предмет, похожий на нож, после чего отвёл в кусты, где, угрожая убийством, совершил насильственные преступления сексуального характера», – рассказали в пресс-службе областного Следкома.

Во время нападения потерпевшая разговаривала по телефону с подругой. Та услышала крики о помощи и сразу сообщила о случившемся правоохранителям. В итоге сотрудники полиции задержали злоумышленника на месте преступления. Со следствием он сотрудничал, вину признал.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: https://pxhere.com/

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