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Кузбасс
В Новокузнецке при столкновении Ford и Lexus пострадали два человека

В Новокузнецке при столкновении Ford и Lexus пострадали два человека

По предварительным данным, ДТП устроил водитель авто американской марки.

29 октября в 14:15 в Новокузнецке столкнулись автомобили Ford Fusion и Lexus IS200. Как рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса, в результате аварии травмы получили два человека.

«Предварительно установлено, что водитель Ford перед разворотом заблаговременно не занял крайнее соответствующее положение на проезжей части. В результате он столкнулся с Lexus», – пояснил собеседник издания.

27-летнему водителю Lexus и 32-летней пассажирке Ford в итоге назначили амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами и нахождении на проезжей части дороги, учитывать сезонные климатические изменения погодных условий.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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