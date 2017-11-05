5 000 кемеровчан приняли участие в «Вечеринке 100!»

В Кемерове, по информации пресс-службы городской мэрии, 5 000 горожан приняли участие в развлекательной программе «Вечеринка 100!», которую посвятили предстоящему 100-летнему юбилею города.

Мероприятие прошло на центральной аллее обновлённого бульвара Строителей. Участников праздничной программы порадовали творческими номерами от кемеровских артистов, зажигательными сетами от DJ SOVA, конкурсами и розыгрышами призов.

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Для юных жителей города провели селфи-конкурс на скорость. А также в начале праздника ведущий запустил конкурс фотографий с хэштегом #ТУЦТУЦ42, победителя которого определят по количеству лайков.

В финале мероприятия организаторы запустят в небо воздушные световые шары.