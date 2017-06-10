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50% россиян не знают точно, какой праздник отмечается 12 июня

«Левада-центр» опубликовал результаты опроса, посвящённого Дню России.

Аналитический центр Юрия Левады провёл среди совершеннолетних россиян опрос, посвящённый Дню России. Вопрос звучал следующим образом: «12 июня – праздничный день. Знаете ли вы точно, какой праздник отмечается в этот день?». Каждый респондент должен бы выбрать один из 7 вариантов ответа.

Правильный ответ – «День России» — дали 49% опрошенных. 32% посчитали, что праздник именуется «День независимости России», 3% — «Годовщина при­нятия Деклара­ции о государ­ственном суве­ренитете России». Ещё 2% считают, что 12 июня отмечается «Годовщина выборов первого Президента России», 11% затруднились ответить. Всего в опросе приняли участие 1600 человек из 137 городов России.

День 12 июня был объявлен праздничной датой в 1990 году, в честь принятия «Деклара­ции о государ­ственном суве­ренитете России». Изначально он так и именовался. Но в 1998-м по инициативе президента Бориса Ельцина был переименован в «День России». Официального названия «День независимости России» этот праздник никогда не носил.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: архив Сибдепо.

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