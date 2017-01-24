60% россиян регулярно пользуются социальными сетями

С 2011 года доля активных пользователей соцсетей в РФ выросла на 19%.

60% россиян активно пользуются социальными сетями. Таковы результаты опроса «Левада-центра», пишет «Интерфакс«. С 2011 года доля пользователей соцсетей в РФ выросла на 19%.

Популярней других оказался «ВКонтакте» (им пользуются 40% опрошенных»). На втором месте идут «Одноклассники» (34%). Реже россияне сидят в в Facebook (9%), «Мой мир» (7%), Twitter (5%), «Мой круг» и Livejournal (по 3%).

Соцсеть «ВКонтакте» особенно пользуется спросом среди молодёжи (77% респондентов в возрасте до 24 лет). «Одноклассники» больше интересуют женщин (39%) среднего возраста, а Facebook молодых мужчин (до 24 лет).