65-летний шахтёр стал «человеком мечты» на концерте Аниты Цой в Кемерове

26 февраля в Государственной филармонии Кузбасса состоялся концерт известной российской певицы Аниты Цой. Заслуженная артистка РФ представила зрителям своё новое шоу «10|20». По словам Аниты, концерт посвящён человеческим мечтам. Это синтез современного концертного шоу, мюзикла и лучших хитов певицы – «Небо», «На восток», «Мой воздух, моя любовь», «Береги меня» и других.

«Своё шоу я назвала «10|20», потому что уже 20 лет выступаю на сцене и это моё десятое шоу, — рассказала Анита Цой на встрече с журналистами. – Мне всегда было обидно, что крупные города, например, Москва, видят масштабные и зрелищные шоу, а маленькие города остаются в стороне. Поэтому когда в 2011-12 году я создала шоу «Твоя А», мы решили сделать прорыв и проехали по 52-городам России. Кемерово тогда был последним, 52-ым городом. После концерта мы устроили самый настоящий «Зелёный концерт» или, как его еще называют в артистическом мире «зелёнку». Это было просто замечательно! Мы устраивали розыгрыши прямо на сцене. Зрители, может, и не догадались, но мы повеселились на славу. А сколько было шампанского взорвано в этот день! Залили полсцены, но отгуляли, как положено».

В основе шоу – реальная жизнь Аниты Цой, её творческий и личный путь. Во время концерта артистка предстала перед зрителями в шести разных образах, среди которых платье-трансформер от Валентина Юдашкина.

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В этом туре запланировано 100 концертов. Кемерово стал 48 городом, перед этим, 25 февраля, певица выступила в Новокузнецке.

В рамках тура в каждом городе Анита Цой выбирает «человека мечты». В Кемерове таким героем стал 65-летний шахтёр Георгий Марков. Для него артистка исполнила песню.

«Для меня было важно, чтобы «человек мечты» был шахтёром, — поделилась певица. – Потому что шахтёры – олицетворение Кузбасса. Георгий оказался достаточно стеснительным человеком, мы его уговаривали несколько дней».

Напомним, в 2009 году Анита Цой написала для горняков песню «Уголёк», которую называют гимном шахтёров. Перед написанием песни артистка решила окунуться в шахтёрскую жизнь и спустилась в шахту «Распадская». В том же году артистка совершила десятидневный тур по городам Кузбасса, где выступала с благотворительными концертами в рамках общественной акции «Помнить, чтобы жизнь продолжалась», которая была организована благотворительным фондом помощи детям «Анита» и Ассоциацией ветеранов «Альфа». Во время концерта в Кемерове Аниту Цой объявили «Почётным работником культуры Кузбасса».