70-летний юбилей отметила Кемеровская городская больница №11

В областном центре городской больнице № 11 исполнилось 70 лет. Медицинское учреждение образовали на базе медсанчасти шахты «Северная» в 1947 году. В 80-е годы в больнице появились новые отделения, в том числе реанимационный блок и лаборатория. Сегодня горбольница является одной из ведущих в области.

«Ежегодно в стационаре медучреждения пролечиваются более 11 тысяч кузбассовцев, врачи выполняют 3 800 операций, в том числе 500 эндоскопическим методом. На базе учреждения создано несколько специализированных центров, оснащённых современным оборудованием», — рассказали в пресс-службе администрации Кемеровской области.

В горбольнице №11 работают 450 специалистов, в том числе 148 врачей. За время существования больницы здесь помогли не одной тысяче человек.