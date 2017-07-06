735 пар кузбассовцев поженятся в День семьи, любви и верности
Для жителей региона организуют праздничные площадки.
7 и 8 июля в Кузбассе пройдут праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности. Также в эти дни супругов-юбиляров наградят медалями, а более 700 кузбасских пар заключат брак.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ЗАГС, 381 пара поженится 7 июля, 354 пары – 8 июля.
В честь праздника в городах и районах Кузбасса пройдут концерты, приёмы, фотовыставки.
В столице Кузбасса 7 июля специалисты управления ЗАГС Кемеровской области и администрации города поздравят 20 пар, которые прожили в браке 25 лет и более. Их наградят медалями «За любовь и верность».
Фото: Google Images.