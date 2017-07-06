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735 пар кузбассовцев поженятся в День семьи, любви и верности

735 пар кузбассовцев поженятся в День семьи, любви и верности

Для жителей региона организуют праздничные площадки.

7 и 8 июля в Кузбассе пройдут праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности. Также в эти дни супругов-юбиляров наградят медалями, а более 700 кузбасских пар заключат брак.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ЗАГС, 381 пара поженится 7 июля, 354 пары – 8 июля.

В честь праздника в городах и районах Кузбасса пройдут концерты, приёмы, фотовыставки.

В столице Кузбасса 7 июля специалисты управления ЗАГС Кемеровской области и администрации города поздравят 20 пар, которые прожили в браке 25 лет и более. Их наградят медалями «За любовь и верность».

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Google Images.

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