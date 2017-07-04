79-летняя жительница Кузбасса перевела телефонному мошеннику более 730 тысяч рублей

Телефонный мошенник похитил у 79-летней жительницы Юрги более 730 тысяч рублей. Об этом пенсионерка рассказала сотрудникам полиции.

Правоохранители выяснили, что три недели назад на мобильный телефон женщины позвонил неизвестный мужчина. Он назвался представителем компании по защите прав потребителей и рассказал, что ей выплатят компенсацию в размере двух миллионов рублей за использование некачественного медицинского препарата. При этом пенсионерка действительно ранее купила биологически активные добавки, поэтому поверила такой «легенде».

Звонивший сообщил пенсионерке, что для получения денег необходимо оплатить страховой взнос и комиссионный сбор. Как рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, изначально женщина перевела аферисту необходимую сумму. Однако злоумышленник продолжал звонить ей и под разными предлогами просил перечислить ещё деньги. В итоге жительница Юрги в течение трёх недель перевела 730 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники полиции установили, что пенсионерка перечисляла средства на несколько счетов, которые открыты Оренбурге. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кузбасские полицейские призывают жителей региона быть бдительными. Компенсации за якобы некачественные БАДы, медицинские препараты или лечение – это стандартные уловки мошенников для хищения денег.