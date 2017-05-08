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8 мая ветер в Кузбассе усилится до штормового

ГУ МЧС предупреждает жителей региона об опасностях подобной погоды.

Официальный сайт ГУ МЧС по Кемеровской области предупреждает об усилении ветра в Кузбассе 8 мая. Его сила будет колебаться от «очень крепкого» до «шторма» по шкале Бофорта – 18-27 м/с. Достижение отметки «шторм» предполагает, что ветер будет ломать крупные ветви деревьев и наносить незначительные повреждения зданиям, в частности – крышам. В связи с этим, ГУ МЧС по Кемеровской области предупреждает: пережидать непогоду вблизи недостроенных или шатких строений, а также под деревьями или опорами ЛЭП – опасно.

В ведомстве также напоминают об усилении пожароопасности в ветреную погоду и категорическом запрете на разведение открытого огня. Впрочем, в течении дня 8 мая ожидаются дожди, что снижает опасность возгораний. Температура воздуха в регионе составит от +15°С на севере области до +22°С на юге.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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