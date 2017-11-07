8 ноября в Кемерове начнут действовать новые правила проезда в районе «Азота»

Согласно новым поправкам ПДД, круг на перекрёстках с кольцевым движением теперь всегда будет в приоритете.

В среду, 8 ноября, в России вступят в силу новые поправки правил дорожного движения, согласно которым круг на перекрёстке с круговым движением теперь всегда будет в приоритете, а прилегающие к нему дороги станут второстепенными. В связи с этим в областном центре в районе «Азота» изменится организация движения.

«В Кемерове перекрестков с кольцевым движением шесть, пять из них именно так и организованы. Изменения коснутся только одного «кольца», на котором ранее водители уступали дорогу тем, кто въезжал на него. Это пересечение улиц Красноармейской и Троллейной. С завтрашнего дня на перекрестке начнут действовать новые правила», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Автомобилистов просят быть внимательными на дороге. Въезд на перекрёсток с круговым движением разрешается с любой полосы, а выезд строго с правой. Согласно ПДД, стоянка на перекрёстке с круговым движением разрешена в том случае, если транспортное средство расположено в пяти метрах от пересекаемой проезжей части. За несоблюдение этого правила автомобилист может получить штраф в размере 500 рублей.