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9 июля в Новокузнецке состоится чемпионат Кузбасса по автомобильному кроссу

9 июля в Новокузнецке состоится чемпионат Кузбасса по автомобильному кроссу

Мероприятие приурочено к 399-летнему Дню города.

В воскресенье, 9 июля, в Новокузнецке на въезде в Новоильинский район состоится чемпионат Кузбасса по автомобильному кроссу. Мероприятие посвятили прошедшему 399-летнему Дню города, который в южной столице отметили 1 июля.

«В спортивном мероприятии примут участие спортсмены из Омска, Красноярска, Читы, а также Новосибирской, Томской и Кемеровской областей. Всего ожидается порядка 70 участников, большинство из которых – наши земляки. Соревнования пройдут как в личном, так и командном зачетах по системе заездов в соответствии с правилами», — сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка.

По данным городской пресс-службы, предстоящий кросс станет отборочным этапом в классике. Победители смогут принять участие в финале кубка России.

Всех желающих приглашают посмотреть на зрелище, которое начнётся в 11:00.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pxhere.com

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