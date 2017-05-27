9-летнего мальчика арестовали за Шекспира: как это было

26 мая в Москве полицейские задержали ребёнка, вслух декламировавшего Гамлета на улице. Видео задержания опубликовано на видеохостинге Youtube. Полицейский грубо тащит мальчика к служебной машине, женщину, которая пытается ему помешать, отталкивает, угрожает ей и даже бьёт. В итоге мальчика увозят в отделение, женщину из машины выгоняют. Из-за большого количества нецензурных выражений ролик не может быть размещён на страницах Сибдепо.

На видео женщина, пытавшаяся помешать полицейским, представляется знакомой ребёнка, однако позже СМИ заявили, что это была его мачеха. Она, а затем и отец мальчика приехали за ним в отделение полиции, где им предъявили обвинение в том, что «ребёнок занимался попрошайничеством по указке родителей». На отца был составлен протокол «за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», сообщил портал Republic.ru. Но отец отказался подписывать протокол. Уже ночью семье принёс извинения замначальника полиции по охране общественного порядка МВД по ЦАО, сообщила «Газета.ру». Протокол был аннулирован. В свою очередь, отец ребёнка написал заявление на сотрудников, участвовавших в задержании. В нём он также отметил, что его жене нанесли телесные повреждения, порвали одежду и разбили планшет.

Давая комментарий корреспонденту портала Life#новости, отец мальчика заявил, что читая стихи на улице, его сын «решает логопедические проблемы и так оттачивает мастерство». Тем не менее, на фото, сделанных очевидцами, видно, что у мальчика была с собой сумка, в которую прохожие бросали монетки. В социальных сетях идут ожесточённые споры на тему, кем следует считать мальчика — попрошайкой, или уличным артистом.

Ранее о мальчике, мастерски декламирующем Гамлета, писал в своём аккаунте на Facebook журналист Александр Минкин.

«Уличный принц. Такого я не видел нигде и никогда. Мальчишка на Арбате читает монолог Гамлета «Быть или не быть». Рядом другие зарабатывали брейк-дансом и тверком. Но мой герой — этот Гамлет, а не трясущие попкой», — написал журналист.

В московском управлении МВД заявили, что в отношении сотрудников начата служебная проверка. Детский омбудсмен Анна кузнецова также заявила, что намерена разобраться с этим делом.