9 мая в Кузбассе обеспечивать порядок будут более 4 000 полицейских

Ожидается, что в массовых мероприятиях примут участие около 200 тысяч человек.

Во вторник, 9 мая, в Кемеровской области обеспечивать порядок на массовых мероприятиях будут более 4 400 сотрудников полиции. На территории всего региона пройдут торжественные шествия, митинги и парады, а также другие массовые мероприятия, в которых примут участие около 200 тысяч человек.

«В этот день службу на улицах городов и районов Кузбасса будут нести более 4 400 сотрудников полиции. Также к охране общественного порядка будут привлечены сотрудники Росгвардии и около 1 000 представителей общественности, в числе которых частные охранники, дружинники и казаки», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В настоящее время участковые проверяют ближайшие территории к местам проведения массовых мероприятий, а также дворы, чердаки и подвалы многоэтажек. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов проверяют владельцев оружия.

Перед тем, как начнутся праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы, кинологи с собаками обследуют места массового скопления людей. После того, как проверка будет закончена, осмотренные объекты будут брать под охрану.

Сотрудники полиции просят горожан быть бдительными, а также помнить о том, что употреблять алкогольные напитки и курить сигареты запрещено в общественных местах. О подозрительных предметах или гражданах необходимо сообщать в дежурную часть полиции или по телефону 02.