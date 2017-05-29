Абонентам «МегаФона» стал доступен единый номер экстренных служб 112

Единый номер экстренных служб 112 теперь доступен абонентам «МегаФона». По нему можно вызвать пожарных, сотрудников полиции, скорой помощи и газовой службы.

«Согласно Постановлению Правительства РФ «Система 112» становится основным номером для вызова экстренных оперативных служб на территории страны. Постепенно «Система 112» должна заменить номера 101, 102, 103 и 104, которые продолжают работать до окончательного перехода на единый номер 112 всеми операторами связи и муниципальными образованиями на территории России», – рассказали в пресс-службе «МегаФона».

Звонок на номер 112 является бесплатным, его можно совершить даже в том случае, если в телефон или смартфон не вставлена SIM-карта. В дальнейшем «Система 112» сможет определять координаты звонящего абонента, чтобы диспетчер смог оперативно определить местоположение человека.

В «МегаФоне» добавили, что звонки на номера 112, 101, 102, 103 и 104 недоступны из мобильных мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram и проч.). Сейчас абоненты могут звонить как на номер 112, так и по обычным номерам полиции и скорой помощи.