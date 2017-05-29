Абонентам «МегаФона» стал доступен единый номер экстренных служб 112
Звонок на номер 112 является бесплатным.
Единый номер экстренных служб 112 теперь доступен абонентам «МегаФона». По нему можно вызвать пожарных, сотрудников полиции, скорой помощи и газовой службы.
«Согласно Постановлению Правительства РФ «Система 112» становится основным номером для вызова экстренных оперативных служб на территории страны. Постепенно «Система 112» должна заменить номера 101, 102, 103 и 104, которые продолжают работать до окончательного перехода на единый номер 112 всеми операторами связи и муниципальными образованиями на территории России», – рассказали в пресс-службе «МегаФона».
Звонок на номер 112 является бесплатным, его можно совершить даже в том случае, если в телефон или смартфон не вставлена SIM-карта. В дальнейшем «Система 112» сможет определять координаты звонящего абонента, чтобы диспетчер смог оперативно определить местоположение человека.
В «МегаФоне» добавили, что звонки на номера 112, 101, 102, 103 и 104 недоступны из мобильных мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram и проч.). Сейчас абоненты могут звонить как на номер 112, так и по обычным номерам полиции и скорой помощи.