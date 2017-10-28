Абызов предсказал потерю работы 3 млн жителям России из-за новых технологий

По словам министра, это коснётся прежде всего людей в возрасте от 45 до 55 лет.

Министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов заявил, что в скором времени около 3 млн россиян окажутся без работы из-за новых технологий. По данным РИА Новости, об этом он сообщил на конференции «Непрерывное обучение: как его использовать при развитии талантов в новом мире работы».

«В ближайшее время по таким специальностям, как бухгалтеры, юристы, административные сотрудники, люди, работающие в системе управления и учёта кадров, на рынке труда должно будет оказаться около 3 млн человек, которые не будут востребованы и будут заменены новыми информационными технологиями», – цитирует «Интерфакс» Михаила Абызова.

Министр добавил, такой «огромный вызов» в условиях дефицита кадров в России коснётся прежде всего людей в возрасте от 45 до 55 лет. При этом он подчеркнул, что сейчас у государства нет инструментов и механизмов, которые бы решили эту проблему. По его мнению, этот вопрос необходимо решать совместно с крупными компаниями.