Администратора «Группы смерти» Филиппа Лиса приговорили к трём годам колонии

В Тюменской области Тобольский районный суд вынес обвинительный приговор администратору «группы смерти» Филиппу Лису (настоящее имя Филипп Будейкин — прим. Сибдепо). По решению суда, Будейкин будет отбывать наказание в виде трёх лет и четырёх месяцев лишения свободы в колонии-поселения, сообщают РИА Новости.

По данным следствия, весной прошлого года в Москве и Подмосковье Будейкин с помощью группы «ВКонтакте» склонял подростков к суициду. В Астрахани сотрудники полиции сумели спасти 15-летнюю школьницу, которая являлась потенциальной жертвой Лиса. Ещё одну школьницу в Тюменской области спасли врачи. Она также пыталась свести счёты с жизнью по наставлению осужденного.

Напомним, Филиппа Лиса задержали в ноябре 2016 года в Подмосковье. Он стал первым фигурантом резонансного расследования о «группах смерти». Если вы по какой-то причине не знаете, что такое «группы смерти» и почему от них нужно оберегать подрастающее поколение, читайте подробности в материале Сибдепо — Игры, которые убивают наших детей. (18+).