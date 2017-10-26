Администрация Кемерова: фонарь на бульваре Строителей повредили в день открытия
Инцидент произошёл во время демонтажа детского батута.
В администрации Кемерова Сибдепо прокомментировали ситуацию со сломанным светоотражателем фонаря на реконструированном бульваре Строителей. По информации ведомства, часть осветительного прибора случайно повредили рабочие при демонтаже детского батута после открытия бульвара.
«Светоотражатель фонаря сломали не вандалы. Его случайно повредили ещё в пятницу, 20 октября. О случившемся нам известно. В ближайшее время специалисты восстановят светоотражатель», — рассказали Сибдепо в пресс-службе городской мэрии.
Напомним, в четверг, 26 октября, в нашу редакцию неравнодушный горожанин прислал фото повреждённого объекта.
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Фото: Сибдепо.