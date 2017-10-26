Суровости
Кузбасс
На реконструированном бульваре Строителей в Кемерове сломали фонарь

Администрация Кемерова: фонарь на бульваре Строителей повредили в день открытия

Инцидент произошёл во время демонтажа детского батута.

В администрации Кемерова Сибдепо прокомментировали ситуацию со сломанным светоотражателем фонаря на реконструированном бульваре Строителей. По информации ведомства, часть осветительного прибора случайно повредили рабочие при демонтаже детского батута после открытия бульвара.

«Светоотражатель фонаря сломали не вандалы. Его случайно повредили ещё в пятницу, 20 октября. О случившемся нам известно. В ближайшее время специалисты восстановят светоотражатель», — рассказали Сибдепо в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, в четверг, 26 октября, в нашу редакцию неравнодушный горожанин прислал фото повреждённого объекта.

«Километр удовольствия»: открытие обновлённого бульвара Строителей в Кемерове

На реконструкцию бульвара Строителей в Кемерове потратили 150 млн рублей

Илья Середюк рассказал о планах отремонтировать вторую часть бульвара Строителей в Кемерове

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Сибдепо.

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

«Шары ярости»: как не подорваться на воздушных шариках

Чем и как в Кузбассе накачивают воздушные шары, где берут гелий и безопасно ли его хранить в местах массового скопления людей
Автодепо

Интервью на колёсах с главой ГИБДД Кузбасса Александром Реветневым

Корреспонденты Сибдепо прокатились по городу с главным госавтоинспектором Кузбасса
Кузбасс живописный

Кузбасс живописный: озеро Апрелька

Чем уникально озеро Апрелька и зачем сюда стоит ехать
Кинопрокат

«Геошторм» — рецензия на фильм

Как погибала Земля на этот раз?

Сегодня в Кемерове

Популярное