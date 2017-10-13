Администрация Новокузнецка планирует взять очередной многомиллионный кредит

Администрация Новокузнецка планирует взять очередные кредиты: один с лимитом в 100 млн рублей, второй — до 300 млн рублей. Срок погашения по двум обязательствам составит два года, график погашения — свободный.

Эти кредиты должны будут рефинансировать уже существующие по более низкой ставке. Потенциальные кредиторы, согласно условиям контракта, должны будут заявить о своем желании финансировать администрацию южной столицы Кузбасса до 25 октября.

Ранее, в августе этого года, ПАО «Сбербанк России» выиграл подобный этому конкурс. По условиям кредитования, Сбербанк должен был предоставить новокузнецкой администрации кредитный займ в размере 300 миллионов рублей сроком на 36 месяцев.

Напомним, на сегодняшний день в бюджете Новокузнецка наблюдается дефицит в размере 416 млн рублей.