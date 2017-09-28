Адвокат NEMAGIA опроверг информацию о прекращении уголовного дела против блогеров

В четверг, 28 сентября, адвокат кемеровских блогеров NEMAGIA Александр Зинуров сообщил, что получил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении его клиентов по заявлению предпринимателя Олега Тинькова. Однако позднее он опроверг своё высказывание, и сообщил, что дело ещё не закрыто, пишут «Ведомости» со ссылкой на адвоката.

По словам партнёра юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрия Шевченко, получение ходатайства не всегда означает прекращение дела. В данном случае речь идёт о клевете с отягчающими обстоятельствами из-за публичности скандала.

Напомним, кемеровские блогеры Алексей Псковитин и Михаил Печерский в начале августа сделали обзор на работу «Тинькофф банка». Ролик не понравился учредителю банка Олегу Тинькову и он подал заявление в суд на блогеров из NEMAGIA. Скандал между кемеровчанами и банкиром длился больше месяца, затем Олег Тиньков пообещал в интервью с блогером Амираном Сардаровым отозвать все иски и «закопать топор войны».