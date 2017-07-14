«Аэрофлот» изучит возможность оплаты билетов криптовалютой

Авиакомпания «Аэрофлот» намерена рассмотреть возможность оплаты билетов и услуг криптовалютами. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Пока компания только объявила конкурс на исследование рынка криптовалют. Согласно проектной документации, исследование будет проходить в семь этапов. Первым делом подрядчик должен будет проанализировать правовую базу и юридическую возможность платежей в криптовалюте. После специалисты займутся, в частности, изучением способов внедрения криптовалют в системы расчётов «Аэрофлота».

В число задач подрядчика также входит изучение возможности создания собственникой криптовалюты «Аэрофлота».

Как сообщает РБК, ожидается, что итоги тендера будут подведены до 2 августа. Своё исследование подрядчик должен предоставить до 10 декабря. На проект планируется потратить 24,6 млн рублей.