Новости
Россия и Мир
«Аэрофлот» изучит возможность оплаты билетов криптовалютой

«Аэрофлот» изучит возможность оплаты билетов криптовалютой

На исследование планируется потратить 24,6 млн рублей.

Авиакомпания «Аэрофлот» намерена рассмотреть возможность оплаты билетов и услуг криптовалютами. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Пока компания только объявила конкурс на исследование рынка криптовалют. Согласно проектной документации, исследование будет проходить в семь этапов. Первым делом подрядчик должен будет проанализировать правовую базу и юридическую возможность платежей в криптовалюте. После специалисты займутся, в частности, изучением способов внедрения криптовалют в системы расчётов «Аэрофлота».

В число задач подрядчика также входит изучение возможности создания собственникой криптовалюты «Аэрофлота».

Как сообщает РБК, ожидается, что итоги тендера будут подведены до 2 августа. Своё исследование подрядчик должен предоставить до 10 декабря. На проект планируется потратить 24,6 млн рублей.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://pixabay.com/

Комментарии

Рекомендуем

Еда

Шашлычок с сюрпризом: проверяем мясо из кемеровских шашлычных

Есть ли в Кемерове безопасный шашлык?
Вкус и пафос

Обед в «Клумбе»

Как кормят в новом и необычном кемеровском кафе?
Ретро

От пустыря до «Парка Чудес»: история кемеровского горсада в фотографиях

Приглашаем вас на прогулку протяженностью в 91 год!
Автодепо

Слоупок или гуру ПДД: тест на знание новых правил перевозки детей

Проверь, как ты знаешь обновлённые правила перевозки детей

Сегодня в Кемерове

Популярное