Агентство Bloomberg обнаружило в России нового долларового миллиардера

Агентство Bloomberg сообщило о появлении в РФ нового долларового миллиардера. Речь идёт о Виталии Орлове. Он владеет компанией «Норебо Холдинг», занимающейся рыболовным промыслом на севере страны, сообщает «РИА Новости».

По информации Bloomberg Billionaires Index, состояние Орлова равно одному миллиарду долларов. На его бизнес положительно повлиял запрет на импорт иностранной продукции в РФ, введённый в ответ на западные санкции. При этом на экспорте товара за границу запрет никак сказался. Отмечается, что 60% выручки компании — это доходы от продаж продукции за пределы России.

Напомним, по данным Forbes, в 2016 году самым богатым россиянином стал совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон (14,4 млрд). На втором и третьем месте расположились совладелец «Альфа-банка» Михаил Фридман и совладелец USM Holding Алишер Усманов.