АИЖК Кузбасса снизило ставки по ипотеке

Минимальная процентная ставка для всех заёмщиков при покупке готового и строящегося жилья составит 11,5%.

С 27 февраля 2017 года Агентство ипотечного жилищного кредитования Кемеровской области снизило ставки по ипотеке на 0,5%. Теперь минимальная процентная ставка для всех заёмщиков при покупке готового и строящегося жилья, а также при перекредитовании составит 11,5%.

Как сообщает пресс-служба областной администрации со ссылкой на директора АИЖК КО Юлию Шматок, это второе снижение ставок в 2017 году. Причиной такого решения стало общее улучшение экономической ситуации.

Кузбасским семьям с тремя детьми напоминают, что при покупке квартир в новостройках они могут получить дополнительный вычет в размере 0,25%.