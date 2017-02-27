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АИЖК Кузбасса снизило ставки по ипотеке

АИЖК Кузбасса снизило ставки по ипотеке

Минимальная процентная ставка для всех заёмщиков при покупке готового и строящегося жилья составит 11,5%.

С 27 февраля 2017 года Агентство ипотечного жилищного кредитования Кемеровской области снизило ставки по ипотеке на 0,5%. Теперь минимальная процентная ставка для всех заёмщиков при покупке готового и строящегося жилья, а также при перекредитовании составит 11,5%.

Как сообщает пресс-служба областной администрации со ссылкой на директора АИЖК КО Юлию Шматок, это второе снижение ставок в 2017 году. Причиной такого решения стало общее улучшение экономической ситуации.

Кузбасским семьям с тремя детьми напоминают, что при покупке квартир в новостройках они могут получить дополнительный вычет в размере 0,25%.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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