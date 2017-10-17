Актриса из Кемерова исполнила роль в сериале «Улица» на ТНТ

Кемеровчанка Ольга Редько исполнила эпизодическую роль в сериале «Улица» на ТНТ. Она сыграла жену начальника, которая уволила главного героя сериала Андрея Никольского (Павел Савинков).

«Улица» является экспериментальным проектом. Предполагается, что в каждую серию будут «вклеиваться» актуальные события дня, чтобы сделать сериал ещё более реальным.

«Сейчас у нас нет точной информации, появится ли ещё раз Ольга Редько в этом проекте. Однако так как сериал является экспериментальным, это может произойти», – рассказал Сибдепо представитель телеканала в Кемерове.

Напомним, что в Кемерове Ольга Редько работала в Театре для детей и молодёжи, а также была ведущей радиостанции «Серебряный дождь».

«С компанией Good Story Media, которая снимает сериал «Улица», у меня заключен договор на год. На тот случай, если сценаристы решат вернуть Жену Степана. Но, думаю, она отработанный материал, а жаль. Съёмки этой серии проходили в марте, это единственный сериал, в котором я почему-то запомнила номер серии и смогла увидеть себя на экране», – пояснила онлайн-журналу Ольга Редько.

По словам собеседницы издания, в ближайшее время с ней должны выйти небольшие эпизоды ещё в нескольких сериалах на ТНТ, СТС и «Первом канале».