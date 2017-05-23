Выборы КСА ВТБ проходили в период с марта по 20 мая 2017 года.

Акционеры ВТБ избрали новый состав Консультационного совета банка (КСБ). Выборы КСА проходили в период с марта по 20 мая 2017 года. В голосовании приняли участие более 600 акционеров. При этом 95% голосов было получено в электронном виде через использование системы электронного голосования.

В результате в состав Консультационного совета акционеров ВТБ вошли 12 миноритариев:

Сергей Анатольевич Гаврилов, г. Москва, председатель комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений; Александр Юрьевич Енин, г. Москва, руководитель проекта по развитию интернет-банка в Банке ВТБ (ПАО); Знаменский Владимир Владимирович, г. Москва, юрист ООО «Юридическая фирма Лимонова»; Владимир Владимирович Зотов, г. Москва, директор Института социальной инженерии РГУ им. А.Н. Косыгина; Станислав Борисович Клещёв, г. Москва, управляющий директор, главный аналитик Инвестиционного департамента ВТБ 24 (ПАО); Валерий Станиславович Петров, г. Москва, заместитель председателя правления Института развития финансовых рынков; Игорь Николаевич Репин, г. Москва, заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов; Максим Николаевич Сергеев, г. Санкт-Петербург, инженер в «Академическом университете» Ж.И. Алферова; Вадим Викторович Сосков, г. Москва, генеральный директор ООО Управляющая компания «КапиталЪ»; Илья Игоревич Херсонцев, г. Екатеринбург, заместитель председателя правления Банка «Резерв» (АО); Елена Сергеевна Шафранская, г. Иркутск, индивидуальный предприниматель; Елена Юрьевна Штыканова, г. Москва, советник старшего вице-президента ПАО «ГМК «Норильский никель».

«Мы рады объявить об избрании нового состава Консультационного совета акционеров. Этот действительно уникальный для российского рынка орган успел на практике доказать свою эффективность и полезность, став неотъемлемой частью системы корпоративного управления группы ВТБ», – отметил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Василий Титов.

Выборы нового состава КСА стартовали в марте 2017 года, из-за того что 4-летний срок полномочий предыдущего состава совета истёк. Выдвинуть свою кандидатуру мог любой акционер банка старше 21 года. В ближайшее время состоится первое заседание избранного состава КСА ВТБ.