Актёр из «Физрука» погиб под колёсами авто, помогая пострадавшим в ДТП

18-летний актёр Егор Клинаев скончался в результате массового ДТП в ночь на 27 сентября, сообщает «Московский комсомолец». Молодой человек остановился на МКАД, когда увидел, что на дороге столкнулись три автомобиля. По сообщению «МК», водители не выставили знак аварийной остановки. Актёр решил узнать, нужна ли помощь. Также поступил ещё один автовладелец.

В это время водитель иномарки Honda не заметил ДТП и сбил троих человек, среди которых был и Егор Клинаев, после чего иномарка врезалась в другую машину и задела еще две.

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Егор Клинаев, который сыграл в сериале «Физрук» Никиту Серебрянского, скончался на месте. Ещё двух человек госпитализировали с разными травмами.

Напомним, молодой человек снялся в таких фильмах как «Чемпионы», «Частное пионерское», «Власик. Тень Сталина», «Дельта», «Полицейский с Рублевки в Бескудниково» и «Операция «Кукловод». В октябре на ТНТ должен выйти новый комедийный проект с участием Егора Клинаева.