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Актёры «Игры престолов» решили пожениться в реальной жизни

Актёры «Игры престолов» решили пожениться в реальной жизни

Кит Харингтон (Джон Сноу) и Роуз Лесли (одичалая Игритт) решили узаконить свои отношения спустя пять лет после знакомства.

Звёзды сериала «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли решили пожениться. Об этом изданию The Sun рассказал источник из окружения актёров. К соответствующему решению Харингтон и Лесли пришли спустя пять лет после знакомства.

 

«Они пока не назвали точную дату свадьбы, но на прошлой неделе рассказали друзьям и семье о своей помолвке», — цитирует издание заявление источника.

Некоторое время назад Харингтон купил дом в Великобритании за 1,75 млн фунтов стерлингов. Знакомые актёров считают, что дом Кит купил как раз для своей будущей семьи.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://ru.m.wikipedia.org, https://www.elle.ru

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