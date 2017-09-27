Актёры «Игры престолов» решили пожениться в реальной жизни

Кит Харингтон (Джон Сноу) и Роуз Лесли (одичалая Игритт) решили узаконить свои отношения спустя пять лет после знакомства.

Звёзды сериала «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли решили пожениться. Об этом изданию The Sun рассказал источник из окружения актёров. К соответствующему решению Харингтон и Лесли пришли спустя пять лет после знакомства.

«Они пока не назвали точную дату свадьбы, но на прошлой неделе рассказали друзьям и семье о своей помолвке», — цитирует издание заявление источника.

Некоторое время назад Харингтон купил дом в Великобритании за 1,75 млн фунтов стерлингов. Знакомые актёров считают, что дом Кит купил как раз для своей будущей семьи.