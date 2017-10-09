Александр Маршал представит кузбассовцам новую концертную программу

25 октября в Государственной филармонии Кузбасса пройдёт концерт Александра Маршала. Выступление состоится в рамках юбилейного тура, который стартовал 7 июня в Государственном Кремлёвском дворце.

«На концерте можно будет услышать в живом исполнении песни, которые были удостоены различных наград – «Ливень», «Белый пепел», «Начать с нуля», «Мы вернёмся домой» и другие», — отметили в филармонии.

Также в концертную программу вошли музыкальные новинки певца – «Обернись», «Я буду помнить» и другие.

Концерт продлится около полутора часов. Стоимость билетов 1 400 – 3 500 рублей.

Александру Маршалу в этом году исполнилось 60 лет. Певец выступал в группах «Аракс», «Цветы», однако самым известным проектом была группа «Парк Горького», в которой Александр Маршал играл до 1999 года.

Артист является лауреатом премий «Шансон года», «Золотой граммофон» и фестиваля «Песня года».