Экс-министр финансов заявил, что расходы на здравоохранение в стране должны возрасти.

На Петербургском международном экономическом форуме бывший министр финансов Алексей Кудрин призвал спасать российских мужчин.

Кудрин заявил, что в 2016 году умерло много мужчин трудоспособного возраста.

«В минувшем году у нас в трудоспособном возрасте умерло 450 тысяч человек, 80% из них – мужчины, если мы не вложимся в это… надо спасать мужчин в общем… Мы должны спасать и сохранять людей в трудоспособном возрасте», — цитирует Кудрина «Федеральное Агентство Новостей».

По мнению экс-министра финансов, 2,5% ВВП нужно перераспределить на социальные расходы, прежде всего на образование и здравоохранение.