Ален Делон сообщил о завершении актёрской карьеры

Французский актёр заявил, что осенью 2017 года снимется в своём последнем фильме.

Знаменитый французский актёр Ален Делон объявил о завершении своей карьеры. Осенью 2017 года он снимется в своём последнем фильме, который расскажет зрителю очередную любовную историю. По его словам, решение завершить карьеру принято окончательно, об этом сообщает газета Parisien.

«Это будет мой самый последний фильм, я как боксёр, который не хочет проводить лишний бой, не буду сниматься в лишнем фильме», — заявил 81-летний актёр.

Ален Делон заявил, что хотел бы завершить карьеру в компании актрисы Софи Марсо, но в это время она будет сниматься в другом фильме. Партнёршей актёра станет Жюльет Бинош.

Также актёр рассказал, что в фильме рассказывается история двух людей — мужчины его возраста и 50-летней женщины.