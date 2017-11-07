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AliExpress сократит срок доставки товаров по России до 10 дней

AliExpress сократит срок доставки товаров по России до 10 дней

Нововведения вступят в силу с 11 ноября 2017 года.

Китайский интернет-ретейлер AliExpress планирует начать доставлять заказы по России в срок до 10 дней с 11 ноября 2017 года. Сокращение максимального срока доставки товаров в нашу страну из Китая возможно благодаря реорганизации схемы доставки, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на компанию.

По данным издания, заказы собирать теперь будут не продавцы, как это было раньше, а сотрудники AliExpress, которые самостоятельно и будут отправлять посылки в нашу страну. Также сократить срок доставки поможет запуск чартерной программы, которая будет контролироваться логистической компанией Cainiao и партнеров в России. Посылки из Китая будут доставляться на самолётах «Почты России».

Напомним, в августе 2017 года у россиян появилась возможность отслеживать свои посылки с AliExpress благодаря обязательным почтовым штрих-кодам.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://commons.wikimedia.org

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