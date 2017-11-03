Алёна Бабенко подарит на юбилей Кемерова приключенческую драму

Творческие встречи с актрисой состоятся в трёх городах Кузбасса в начале ноября.

Шестого и седьмого ноября заслуженная артистка РФ Алёна Бабенко побывает в Кемерове, Топках и пгт. Промышленная. Здесь она представит зрителям свой новый кинопроект – приключенческую драму «Мотылёк», где она исполнила главную женскую роль. Картина ещё не выходила в широкий прокат, небольшой круг зрителей мог видеть фильм лишь на нескольких кинофестивалях.

«Премьерный показ фильма станет подарком кемеровчанам к предстоящему 100-летию города», – отметили в пресс-службе областной администрации.

Мероприятие состоится в киноцентре «Космос Премьер» 6 ноября в 14.00.

Кроме того, Алёна Бабенко и режиссёр Анна Чернакова представят в Кемерове новый российский фильм для семейного просмотра «Жили-были мы». Кинопоказ пройдет в кинозале «Кузбасскино» 6 ноября в 13.00. Анна Чернакова даст мастер-класс по режиссуре для детей, обучающихся в видеостудиях Кемерова.

Премьера фильма «Мотылёк» и творческие встречи с Алёной Бабенко также состоятся 6 ноября в Топках (КДЦ «Цементник», начало в 17 час.) и 7 ноября в пгт. Промышленная (районный культурно-досуговый комплекс, 18.00).

Алёна Бабенко родилась и выросла в Кемерове. С 2008 года является актрисой театра «Современник», активно снимается в кино.