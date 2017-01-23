Глава Кузбасса наградил девятиклассника, который на велосипеде задержал грабителя

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев наградил ученика школы №12 из Белова Леонида Горбунцова за помощь в задержании преступника. Подросток слышал женские крики о помощи и поспешил к ней.

Оказалось, что на горожанку напал неизвестный, отнял у неё сумку и попытался скрыться. Юный беловчанин на велосипеде догнал злоумышленника и позвонил в полицию.

Леонид удерживал 24-летнего местного жителя до приезда сотрудников полиции. Сотрудники правоохранительных органов также вручили Горбунцову грамоту «За проявленное мужество и героизм при задержании преступника».