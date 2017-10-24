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Аман Тулеев обратился в прокуратуру с просьбой наказать виновных в задержке зарплаты в УК «Заречная»

Аман Тулеев обратился в прокуратуру с просьбой наказать виновных в задержке зарплаты в УК «Заречная»

Губернатор Кемеровской области считает, что руководство угольной компании уклоняется от решения данной проблемы.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев взял под личный контроль выдачу заработной платы работникам ООО «УК «Заречная». С 20 июня 2017 года ООО «Угольная компания «Заречная» руководят три предприятия  — ТОО «Уголь Казахстана» — Тилек Болотбаев (32 %) и Эркин Брудный (32 %) и ООО «Интеркосалтинг» — Дмитрий Николаев (32 %) и Виктор Нусенкис (4 %). Аман Тулеев считает, что собственники предприятия знают о проблеме, но уклоняются от её решения, в связи с чем губернатор нашей области обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой наказать виновных в задержке рабочим заработной платы.

«На 20 октября 2017 года задолженность по заработной плате составляет более 200 млн рублей, задержка два месяца. Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами составляет свыше 2,8 млрд рублей и продолжает увеличиваться», — сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Губернатор отметил, что новое руководство угольного предприятия не идёт на контакт и постоянно задерживает зарплату, а это негативно сказывается на социальной напряжённости в коллективах.

В настоящее время Следственное управление Следственного комитета по Кемеровской области проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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