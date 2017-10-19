Аман Тулеев обсудил с Ильёй Середюком программу благоустройства Кемерова к 100-летию

Губернатор Кемеровской области поблагодарил главу города за большой объём работ, сделанный в этом году по ремонту дорожной сети в Кемерове.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев встретился с главой города Кемерово Ильёй Середюком и обсудил с ним программу подготовки областного центра к 100-летию. Глава Кузбасса поблагодарил мэра Кемерова за большой объём проделанной работы в этом году по ремонту дорог, дворов, парков и скверов.

В рамках встречи Илья Середюк рассказал Аману Тулееву о ремонте свыше 33 участков дорог и 21 объекта организации дорожного движения в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Также он доложил, что в Кемерове установили три километра пешеходных ограждений, 1 571 дорожный знак пять светофоров, а также пять новых остановочных павильонов и восемь камер. В общей сложности на ремонт дорог в Кемерове в этом году потратили 1 млрд 250 млн рублей, в том числе 312,5 млн из областного и городского бюджетов.

Аман Тулеев отметил, что уже сейчас нужно формировать проект предложений по ремонту дорог в областном центре уже на следующий год. По словам губернатора, на 2018 год из федерального бюджета наш регион получил 1 млрд 400 млн рублей на дорожное строительство. Такую же сумму вложат в ремонт из областного бюджета. На эти средства в области отремонтируют подходы к Кемерову и Новокузнецку, а также внутренние дороги двух городов. В следующем году особое внимание уделят ремонту дорог в Новокузнецке, который в 2018 году отметит 400-летний юбилей.

Аман Тулеев отдельно поблагодарил главу Кемерова за ремонт бульвара Строителей, открытие которого состоится в пятницу, 20 октября.