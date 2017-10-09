Аман Тулеев поручил проверить все железнодорожные переезды в области

В Кузбассе пройдут масштабные проверки всех железнодорожных переездов, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области. Такое заявление сделал губернатор Аман Тулеев во время совещания с заместителями и руководителями главы области. В ревизии примут участие специалисты жилищно-коммунального комплекса, МЧС, дорожники и транспортники. Отдельную проверку проведут сотрудники ГИБДД – им поручено проверить соблюдение режима труда и отдыха водителей автобусов, техническую исправность транспорта и обеспечить пресечение нелегальных перевозок.

«Тулеев подчеркнул, что в Кузбассе не должно быть таких ЧП, как во Владимирской области, где на железнодорожном переезде в результате аварии автобуса погибли люди, в том числе ребенок, а также много пострадавших», — сообщает пресс-служба областной администрации.

Ранее онлайн-журнал Сибдепо сообщал об аварии во Владимирской области. 6 октября в результате столкновения поезда и автобуса погибли 19 человек.