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Кузбасс

Аман Тулеев поручил проверить все железнодорожные переезды в области

Губернатор потребовал предотвратить ЧП вроде случившегося во Владимирской области.

В Кузбассе пройдут масштабные проверки всех железнодорожных переездов, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области. Такое заявление сделал губернатор Аман Тулеев во время совещания с заместителями и руководителями главы области. В ревизии примут участие специалисты жилищно-коммунального комплекса, МЧС, дорожники и транспортники. Отдельную проверку проведут сотрудники ГИБДД – им поручено проверить соблюдение режима труда и отдыха водителей автобусов, техническую исправность транспорта и обеспечить пресечение нелегальных перевозок.

«Тулеев подчеркнул, что в Кузбассе не должно быть таких ЧП, как во Владимирской области, где на железнодорожном переезде в результате аварии автобуса погибли люди, в том числе ребенок, а также много пострадавших», — сообщает пресс-служба областной администрации.

Ранее онлайн-журнал Сибдепо сообщал об аварии во Владимирской области. 6 октября в результате столкновения поезда и автобуса погибли 19 человек.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Пресс-служба администрации Кемеровской области

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