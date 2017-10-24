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Аман Тулеев предложил пригласить ко Дню шахтёра в Кузбасс патриарха Кирилла

Аман Тулеев предложил пригласить ко Дню шахтёра в Кузбасс патриарха Кирилла

Глава области встретился с митрополитом Аристархом и представителями кузбасского духовенства.

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев провёл встречу с митрополитом Аристархом и представителями духовенства региона. Как отметил глава области, в Кузбассе проводится большая работа по возрождению духовных святынь и укреплению православных ценностей. Начиная с 1998 года, в регионе восстановили и вновь построили 495 храмов и часовен.

По словам Амана Тулеева, на следующий год для храмов, церквей, православных приходов останутся льготы по коммунальным платежам. Также на 2018 год он поручил разработать программу совместных мероприятий с участием духовенства по подготовке праздничных дат.

«Губернатор предложил пригласить с визитом в Кузбасс к предстоящему Дню шахтёра-2018 Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла», – добавили в пресс-службе областной администрации.

Во время встречи руководитель Кузбасса выразил особую признательность служителям церкви за участие в областных массовых субботниках и проведении всекузбасских молебнов.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: пресс-служба АКО.

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