Аман Тулеев призвал срочно создать массовые студенческие отряды для уборки снега в Кемерове

В Кемерове к уборке снега массово привлекут студентов, определённые территории будут закреплены за вузами. Такое поручение дал во время губернаторского приёма в честь Дня студента Аман Тулеев.

«Срочно организовать массовые студенческие отряды, рассчитываться с ними (каждый день или каждую неделю), все предприятия закрепить за улицами и приступать к уборке и вывозу снега», — сказал глава региона.

Напомним, что учащиеся разных вузов в Кемерове входят в так называемый «Снежный десант», но, по мнению губернатора, к уборке снега необходимо привлечь ещё больше студентов. Глава региона уточнил, что столько осадков в областном центре не выпадало уже 60 лет.