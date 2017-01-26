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Аман Тулеев призвал срочно создать массовые студенческие отряды для уборки снега в Кемерове

Ответственными за уборку снега на некоторых территориях города назначены ректоры вузов.

В Кемерове к уборке снега массово привлекут студентов, определённые территории будут закреплены за вузами. Такое поручение дал во время губернаторского приёма в честь Дня студента Аман Тулеев. 

«Срочно организовать массовые студенческие отряды, рассчитываться с ними (каждый день или каждую неделю), все предприятия закрепить за улицами и приступать к уборке и вывозу снега», — сказал глава региона.

Напомним, что учащиеся разных вузов в Кемерове входят в так называемый «Снежный десант», но, по мнению губернатора, к уборке снега необходимо привлечь ещё больше студентов. Глава региона уточнил, что столько осадков в областном центре не выпадало уже 60 лет.

Текст: Анна Печенегова.
Фото: Google Images.

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