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Аман Тулеев стал одним из цитируемых губернаторов страны

Аман Тулеев стал одним из цитируемых губернаторов страны

Глава Кузбасса попал в Топ-10 по цитируемости в соцмедиа в январе 2017 года по версии системы мониторинга «Медиалогия».

 

Система мониторинга «Медиалогия» составила Топ-10 самых цитируемых губернаторов страны. Глава Кузбасса Аман Тулеев занял девятую строчку рейтинга. За января 2017 года в пабликах СМИ в соцсетях, а также в публичных сообществах, на форумах и в блогах высказывания губернатора Кемеровской области процитировали 10 548 раз.

Лидирующие место в рейтинге занимает глава Чечни Рамзан Кадыров, а на последней строчке Топ-10 расположился губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

По словам специалистов системы мониторинга, рейтинг составлялся по опубликованным сообщениям в микроблоге Twitter, соцсетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и по данным других популярных платформ.

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