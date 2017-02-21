Аман Тулеев стал одним из цитируемых губернаторов страны

Глава Кузбасса попал в Топ-10 по цитируемости в соцмедиа в январе 2017 года по версии системы мониторинга «Медиалогия».

Система мониторинга «Медиалогия» составила Топ-10 самых цитируемых губернаторов страны. Глава Кузбасса Аман Тулеев занял девятую строчку рейтинга. За января 2017 года в пабликах СМИ в соцсетях, а также в публичных сообществах, на форумах и в блогах высказывания губернатора Кемеровской области процитировали 10 548 раз.

Лидирующие место в рейтинге занимает глава Чечни Рамзан Кадыров, а на последней строчке Топ-10 расположился губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

По словам специалистов системы мониторинга, рейтинг составлялся по опубликованным сообщениям в микроблоге Twitter, соцсетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и по данным других популярных платформ.