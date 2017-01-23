Амана Тулеева просят разобраться с затягиванием расследования ДТП с Мовшиным

Губернатора Кемеровской области Амана Тулеева попросили оказать содействие в расследовании дела о ДТП с участием бывшего руководителя ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина. Обращение в областную администрацию направили родственники погибших в резонансной аварии. Об этом Сибдепо сообщил Денис Лосев, муж погибшей в ДТП Натальи Лосевой.

По мнению стороны потерпевших, расследование дела о столкновении двух автомобилей Toyota в Кемеровском районе необоснованно затянулось.

«Мы опасаемся превращения этого дела в фарс, по итогам которого в качестве обвиняемых окажутся наши погибшие близкие. Очень надеемся на ваше содействие в разрешении данной, затянувшейся уже почти на 9 месяцев ситуации, и скорейшего восстановления справедливости», – говорится в тексте обращения к главе Кузбасса.

В администрации Кемеровской области подтвердили получение этого обращения.

Ранее Сибдепо сообщал, что cторона потерпевших в ДТП с Юрием Мовшиным обратилась за помощью к депутату Госдумы Владимиру Жириновскому.

Резонансная авария, в которой погибли четыре человека, произошла 23 апреля в Кемеровском районе. 10 июня Юрию Мовшину предъявили обвинение. По результатам второй экспертизы, которую провели в Москве, виновником аварии является водитель Toyota Premio. В связи с этим потерпевшие направили следствию ходатайство об исключении выводов второй экспертизы из материалов уголовного дела. Подробности – в материале «Почему затягивается расследование дела о ДТП с Мовшиным».