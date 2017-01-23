Авто
Кузбасс

Амана Тулеева просят разобраться с затягиванием расследования ДТП с Мовшиным

Обращение к губернатору Кемеровской области направили родственники погибших в резонансной аварии.

Губернатора Кемеровской области Амана Тулеева попросили оказать содействие в расследовании дела о ДТП с участием бывшего руководителя ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина. Обращение в областную администрацию направили родственники погибших в резонансной аварии. Об этом Сибдепо сообщил Денис Лосев, муж погибшей в ДТП Натальи Лосевой.

Амана Тулеева попросили оказать содействие в расследовании дела о ДТП с Мовшиным

По мнению стороны потерпевших, расследование дела о столкновении двух автомобилей Toyota в Кемеровском районе необоснованно затянулось.

«Мы  опасаемся превращения этого дела в фарс, по итогам которого в качестве обвиняемых окажутся наши погибшие близкие. Очень надеемся на ваше содействие в разрешении данной, затянувшейся уже почти на 9 месяцев ситуации, и скорейшего восстановления справедливости», – говорится в тексте обращения к главе Кузбасса.

В администрации Кемеровской области подтвердили получение этого обращения.

Ранее Сибдепо сообщал, что cторона потерпевших в ДТП с Юрием Мовшиным обратилась за помощью к депутату Госдумы Владимиру Жириновскому.

Резонансная авария, в которой погибли четыре человека, произошла 23 апреля в Кемеровском районе. 10 июня Юрию Мовшину предъявили обвинение. По результатам второй экспертизы, которую провели в Москве, виновником аварии является водитель Toyota Premio. В связи с этим потерпевшие направили следствию ходатайство об исключении выводов второй экспертизы из материалов уголовного дела. Подробности – в материале «Почему затягивается расследование дела о ДТП с Мовшиным».

Эксперты: Юрий Мовшин нарушил ПДД в аварии с четырьмя погибшими

Одно ДТП – четверо погибших: детали трагедии в Кемеровском районе

Депутат Госдумы Евгений Косяненко прокомментировал расследование ДТП с участием Юрия Мовшина

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Сибдепо, Михаил Носков.

Рекомендуем

Вопрос времени

Хорошо ли вы знаете улицы Кемерова

Родной город таит много нового!
Новости-суровости

Новости-суровости: неделя красивых слов

Самые трэшовые новости недели
Вопрос времени

Знаете ли вы крещенские традиции и приметы

Да что вы вообще знаете о Крещении?
Автодепо

Почему затягивается расследование дела о ДТП с Мовшиным

Потерпевшая сторона и московский адвокат в эксклюзивном интервью Сибдепо рассказали о своей позиции относительно расследования

Сегодня в Кемерове

Популярное