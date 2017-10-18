Аману Тулееву представили нового начальника кузбасского ГУ МВД России
Руководителем областной полиции стал Игорь Иванов.
Заместитель министра внутренних дел РФ Александр Махонов представил губернатору Кузбасса Аману Тулееву нового начальника областного ГУ МВД России – Игоря Иванова. Об этом рассказали в пресс-службе областной администрации.
Игорь Иванов родился в Челябинске 10 августа 1966 года. В 1991 году он окончил Свердловский юридический институт по специальности «юриспруденция». После этого и по настоящее время работал в системе правоохранительных органов Челябинской области. Так, до назначения на должность в Кузбассе Игорь Иванов был заместителем начальника ГУ МВД России по Челябинской области.
Напомним, в июле 2017 года президент России Владимир Путин уволил руководителя ГУ МВД по Кемеровской области Юрия Ларионова. Временно исполняющим обязанности начальника кузбасской полиции стал генерал-майор внутренней службы Игорь Коршунов.