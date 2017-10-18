Аману Тулееву представили нового начальника кузбасского ГУ МВД России

Заместитель министра внутренних дел РФ Александр Махонов представил губернатору Кузбасса Аману Тулееву нового начальника областного ГУ МВД России – Игоря Иванова. Об этом рассказали в пресс-службе областной администрации.

Игорь Иванов родился в Челябинске 10 августа 1966 года. В 1991 году он окончил Свердловский юридический институт по специальности «юриспруденция». После этого и по настоящее время работал в системе правоохранительных органов Челябинской области. Так, до назначения на должность в Кузбассе Игорь Иванов был заместителем начальника ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, в июле 2017 года президент России Владимир Путин уволил руководителя ГУ МВД по Кемеровской области Юрия Ларионова. Временно исполняющим обязанности начальника кузбасской полиции стал генерал-майор внутренней службы Игорь Коршунов.