Amazon напугал еврейку из Лондона запиской с «приветом от дяди Адольфа»
Листок с надписью был спрятан в посылке с игрушками.
Сотрудник интернет-магазина Amazon спрятал антисемитскую записку в посылке, предназначенной для женщины еврейского происхождения. Об этом сообщает Lenta.ru.
Жительница Лондона заказала игрушки для детей. В пришедшей посылке она нашла листок с надписью «Привет от дяди Адольфа». Женщину это сильно взволновало. Она два дня не ходила на работу.
«Деяние рассматривается как преступление на почве ненависти», — сообщили в правоохранительных органах.
Как передаёт ТАСC, Amazon отреагировала только после того, как случившееся получило огласку в социальных сетях.
«Мы принесли заказчику свои извинения и уволили человека, вовлеченного в данный инцидент», — заявил представитель компании.
Сотрудники службы местной полиции расследуют инцидент. Пока никто не арестован.