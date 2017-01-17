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Amazon напугал еврейку из Лондона запиской с «приветом от дяди Адольфа»

Листок с надписью был спрятан в посылке с игрушками.

Сотрудник интернет-магазина Amazon спрятал антисемитскую записку в посылке, предназначенной для женщины еврейского происхождения. Об этом сообщает Lenta.ru.

Жительница Лондона заказала игрушки для детей. В пришедшей посылке она нашла листок с надписью «Привет от дяди Адольфа». Женщину это сильно взволновало. Она два дня не ходила на работу.

«Деяние рассматривается как преступление на почве ненависти», — сообщили в правоохранительных органах.

Как передаёт ТАСC, Amazon отреагировала только после того, как случившееся получило огласку в социальных сетях.

 «Мы принесли заказчику свои извинения и уволили человека, вовлеченного в данный инцидент», — заявил представитель компании.

Сотрудники службы местной полиции расследуют инцидент. Пока никто не арестован.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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