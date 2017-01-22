Американец убил жену, которая раньше времени вернулась домой

49-летний американец по ошибке застрелил свою жену, с которой прожил 17 лет. Потерпевшая вернулась домой с работы раньше обычного. Мужчина принял супругу за грабителя и схватился за ружьё, сообщает ФАН со ссылкой на зарубежные СМИ.

Пуля попала в шею женщины. Когда мужчина понял, что ошибся, он попытался помочь супруге, но не смог. От полученного ранения женщина скончалась на месте. По его словам, перед смертью она призналась ему в любви.

В семье без матери остались двое детей.