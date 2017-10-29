Американка оставила шестилетнюю дочь ждать в такси, пока она грабит банк

В Нью-Йорке 28-летняя жительница по имени Диана Марини вместе с шестилетней дочерью на такси поехала грабить банк. Пока Диана находилась в здании банка Chase, девочка ждала мать в машине, сообщают «Известия» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Известно, что злоумышленница передала сотрудникам банка записку с требованием отдать ей деньги. Когда кассир выполнила требования, женщина скрылась. После этого сотрудники полиции отследили автомобиль, в котором находилась американка и задержали её.

По данным телеканала CBS, девочку передали родственникам злоумышленницы. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.