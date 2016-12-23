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Американские психологи назвали самую нервную профессию в мире

Исследование провели сотрудники престижного Колумбийского университета.

Учёные из Колумбийского университета (Нью-Йорк) выяснили, какая профессия является самой нервной в мире. Для этого было проведено исследование с участием 22 тысяч человек, среди которых был руководители и владельцы крупных предприятий, менеджеры среднего звена и простые работники. С испытуемыми пообщались психологи, которые позднее обнародовали результаты своего исследования, пишет Medical Daily.

Специалисты определили, что явные признаки депрессии, вызванной постоянным стрессом на работе, наблюдались у 18% менеджеров среднего звена. Среди рядовых сотрудников такие симптомы выявили в 12% случаев. Менее всего депрессивному настроению оказались подвержены начальники и владельцы компаний — 11%.

Такие результаты закономерны, утверждают психологи. Ведь профессия менеджера сопряжена с постоянным стрессом, огромной нагрузкой и финансовой ответственностью. Кроме того, эта работа — одна из самых конфликтных.

Текст: Анна Печенегова.
Фото: архив Сибдепо.

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