Американские психологи назвали самую нервную профессию в мире

Учёные из Колумбийского университета (Нью-Йорк) выяснили, какая профессия является самой нервной в мире. Для этого было проведено исследование с участием 22 тысяч человек, среди которых был руководители и владельцы крупных предприятий, менеджеры среднего звена и простые работники. С испытуемыми пообщались психологи, которые позднее обнародовали результаты своего исследования, пишет Medical Daily.

Специалисты определили, что явные признаки депрессии, вызванной постоянным стрессом на работе, наблюдались у 18% менеджеров среднего звена. Среди рядовых сотрудников такие симптомы выявили в 12% случаев. Менее всего депрессивному настроению оказались подвержены начальники и владельцы компаний — 11%.

Такие результаты закономерны, утверждают психологи. Ведь профессия менеджера сопряжена с постоянным стрессом, огромной нагрузкой и финансовой ответственностью. Кроме того, эта работа — одна из самых конфликтных.