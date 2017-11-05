Новости
Россия и Мир
Американские разработчики научили нейросеть составлять астрологические прогнозы

Американские разработчики научили нейросеть составлять астрологические прогнозы

Разработчики создали бот и запустили специальное приложение.

Американские разработчики научили нейросеть составлять астропрогнозы. Жители Нью-Йорка Бен Вайцман, Бану Гюлер и Анна Копп создали для этого специальное приложение Co-Star.

Приложение работает на нейросети, базе данных NASA, основывается на времени, месте рождения и генерирует астрологические прогнозы, пишет «Медуза».

Американцы потратили несколько месяцев на изучение учебников по астрологии, беседы с профессиональными астрологами и создание бота.

Создатели приложения отметили, что не пытались заменить искусственным интеллектом астрологов, а просто хотели внести в эту сферу что-то новое.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: costarastrology.com.

Комментарии

Рекомендуем

Опрос

Электрокары и монорельсы: какой транспорт нужен в Кузбассе?

Правда ли, трамваи - архаичный вид транспорта?
Автодепо

Интервью на колёсах с главой ГИБДД Кузбасса Александром Реветневым

Корреспонденты Сибдепо прокатились по городу с главным госавтоинспектором Кузбасса
Вопрос времени

Студенческая атмосфера славных 90-х

Как развлекались студенты в конце прошлого века?
Гид

Фестиваль «Кузбасс театральный»: 9 значимых спектаклей области

Лучшие спектакли кузбасских театров - за 5 дней!

Сегодня в Кемерове

Популярное