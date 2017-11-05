Американские разработчики научили нейросеть составлять астрологические прогнозы

Американские разработчики научили нейросеть составлять астропрогнозы. Жители Нью-Йорка Бен Вайцман, Бану Гюлер и Анна Копп создали для этого специальное приложение Co-Star.

Приложение работает на нейросети, базе данных NASA, основывается на времени, месте рождения и генерирует астрологические прогнозы, пишет «Медуза».

Американцы потратили несколько месяцев на изучение учебников по астрологии, беседы с профессиональными астрологами и создание бота.

Создатели приложения отметили, что не пытались заменить искусственным интеллектом астрологов, а просто хотели внести в эту сферу что-то новое.