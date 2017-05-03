Новости
Россия и Мир
Американские учёные назвали специю с омолаживающими свойствами

Американские учёные назвали специю с омолаживающими свойствами

Чтобы почувствовать эффект, необходимо ежедневного употреблять в пищу около одного грамма пряности.

Американские учёные провели ряд исследований и выяснили, что корица обладает омолаживающими свойствами. Также ежедневное употребление специи в пищу поможет сбросить лишний вес, сообщает 24tv.ua. Результаты своих исследований специалисты представили на съезде Американского общества молекулярной биологии и химии.

«Систематическое употребление корицы способствует образованию специфического метаболического центра, который становится причиной полезных изменений, осуществляемых на клеточном уровне», — цитирует издание ведущего автора исследования Эми Стокерта.

По его словам, корица вступает в реакцию с разными биологическими соединениями из-за большого количества антиоксидантов. Благодаря этим свойствам она омолаживает организм, а также провоцирует процесс похудения. Чтобы почувствовать эффект корицы, нужно ежедневно съедать около одного грамма пряности.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

Комментарии

Рекомендуем

Тест

Тест на знание Шерегеша — туристического и не только

Проверь свои знания о кузбасском горнолыжном курорте
Гид

День Победы: план мероприятий в Кемерове

Сибдепо рекомендует, куда сходить 9 мая
Фоторепортажи

Красота требует признания! Как мы награждали участниц «Мисс Сибдепо-2017»

Торжественное завершение конкурса красоты от Сибдепо
Тест

Какой мем подойдёт к вашей аватарке?

Узнайте, что думает о вас доктор Докинз

Сегодня в Кемерове

Популярное