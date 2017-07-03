Американский астроном порекомендовал экзопланету для инвестиций в недвижимость

Руководитель отделения Гарвардского университета Абрахам Лоэб посоветовал экзопланету Proxima b для покупки недвижимости.

«Я советую своим состоятельным друзьям покупать недвижимость на Proxima b, поскольку её цена, скорее всего, резко вырастет в будущем», — цитирует Lenta.ru специалиста в области теоретической астрофизики.

Лоэб считает, что материнская для Proxima b звезда Проксима Центавра и подобные светила «обеспечивают отличные перспективы для жизни в отдаленном будущем, после того, как Солнце умрет и превратится в холодный белый карлик». Кроме того, американский специалист считает пригодной для жизни систему TRAPPIST-1.

Об обнаружении Proxima b стало известно летом 2016 года. Год на замлеподобной экзопланете длится 11,2 суток. Средняя температура поверхности Proxima b близка к 0°С — это на 10 градусов ниже, чем у Земли, и на несколько десятков градусов выше, чем у Марса.

О звезде TRAPPIST-1 известно, что она расположена в созвездии Водолея. На поверхности трёх из семи экзопланет, вращающихся вокруг светила, может находиться вода в жидком состоянии.