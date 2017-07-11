Суровости
Россия и Мир
Американский школьник позвонил главе Пентагона и взял у него интервью

Американский школьник позвонил главе Пентагона и взял у него интервью

Тедди Фишер заметил номер телефона министра обороны США Джеймса Мэттиса в одной из местных газет.

Американский школьник Тедди Фишер увидел личный номер мобильного телефона министра обороны США Джеймса Мэттиса на одной из фотографий в газете Washington Post 11 мая. Тогда ряд зарубежных и российских СМИ писал, что личный номер Мэттиса попал на страницы местной газеты. Снимок тут же удалили и только сейчас стало известно, что один из подростков успел его переписать, затем сумел дозвониться, сообщает РИА Новости.

Сначала Тедди Фишер написал министру сообщение, в котором рассказал, что живёт в Вашингтоне и хочет взять у него интервью. Мэттис не стал отказываться и поговорил с подростком 45 минут. Интервью Фишера и Мэттиса опубликовали на страницах школьной газеты, где учится подросток.

Министр обороны США рассказал, что всегда старается быть отзывчивым, помогает школьникам и делится с ними опытом. Также в интервью Мэттис отметил, что экс-президент США Барак Обама добился бы больших успехов, если бы прислушивался к мнению госсекретаря Хиллари Клинтон.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://commons.wikimedia.org

Комментарии

Рекомендуем

Тест

Научная непогода: что вы знаете о капризах стихии?

Проверьте свои знания в викторине о разрушительных силах природы
Чтиво

Кулинарное шоу: как кузбассовцам продают обычную посуду за сотни тысяч рублей

Корреспонденты Сибдепо побывали на легендарном шоу и не купили посуду
Кинопрокат

«Человек-паук: возвращение домой» — рецензия на фильм

Насколько перспективен самый молодой Человек-паук в истории?
Цена недели

Сколько в Кемерове стоят фрукты

Сибдепо сравнил цены на арбуз, дыню, черешню, абрикос, персик и сливу

Сегодня в Кемерове

Популярное