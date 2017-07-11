Американский школьник позвонил главе Пентагона и взял у него интервью

Американский школьник Тедди Фишер увидел личный номер мобильного телефона министра обороны США Джеймса Мэттиса на одной из фотографий в газете Washington Post 11 мая. Тогда ряд зарубежных и российских СМИ писал, что личный номер Мэттиса попал на страницы местной газеты. Снимок тут же удалили и только сейчас стало известно, что один из подростков успел его переписать, затем сумел дозвониться, сообщает РИА Новости.

Сначала Тедди Фишер написал министру сообщение, в котором рассказал, что живёт в Вашингтоне и хочет взять у него интервью. Мэттис не стал отказываться и поговорил с подростком 45 минут. Интервью Фишера и Мэттиса опубликовали на страницах школьной газеты, где учится подросток.

Министр обороны США рассказал, что всегда старается быть отзывчивым, помогает школьникам и делится с ними опытом. Также в интервью Мэттис отметил, что экс-президент США Барак Обама добился бы больших успехов, если бы прислушивался к мнению госсекретаря Хиллари Клинтон.