Американский вице-президент проигнорировал табличку «Не трогать!» в NASA

Вице-президент США Майк Пенс побывал в подразделении NASA — Космическом центре имени Джона Кеннеди. Во время экскурсии Пенс подошёл к стенду с оборудованием, на котором висела табличка «Не трогать!» и положил руку на деталь, сообщает телеканал VFTV9.

Фотограф агентства Reuters сфотографировал этот момент, а издательство опубликовало снимок. Фото моментально разлетелось по соцсетям. Пользователи принялись издеваться над госчиновником, не признающим запретов даже от NASA. Разумеется, в сети моментально появилось большое количество «фотожаб».