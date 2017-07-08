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Американский вице-президент проигнорировал табличку «Не трогать!» в NASA

Интернет-пользователи развернули целую кампанию по издевательству над чиновником.

Вице-президент США Майк Пенс побывал в подразделении NASA — Космическом центре имени Джона Кеннеди. Во время экскурсии Пенс подошёл к стенду с оборудованием, на котором висела табличка «Не трогать!» и положил руку на деталь, сообщает телеканал VFTV9.

Фотограф агентства Reuters сфотографировал этот момент, а издательство опубликовало снимок. Фото моментально разлетелось по соцсетям. Пользователи принялись издеваться над госчиновником, не признающим запретов даже от NASA. Разумеется, в сети моментально появилось большое количество «фотожаб».

См. также
Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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